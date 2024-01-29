На "Мосфильме" назвали топ лучших картин студии в преддверии 100-летнего юбилея

Комедийные картины "Джентльмены удачи" Александра Серого, "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Леонида Гайдая вошли в список лучших фильмов, снятых на киностудии "Мосфильм". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", который в честь грядущего юбилея составил "Абсолютный топ".

"30 января исполняется 100 лет киноконцерну "Мосфильм". В преддверии события редакция телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" изучила зрительские и экспертные рейтинги ведущих изданий и сервисов, чтобы определить наиболее популярные картины, снятые на самой знаменитой киностудии страны. Лидером стала комедия "Джентльмены удачи", снятая Александром Серым", — сообщили в пресс-службе.

Сценарий для фильма писали Виктория Токарева и Георгий Данелия. В 1972 году "Джентльмены удачи" стали лидером проката, картину посмотрели 65 миллионов человек. Вторую и третью строчки в топе студии заняли не менее именитые комедии Гайдая "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". К слову, идея "Бриллиантовой руки" пришла режиссёру в голову после того, как он прочёл заметку о контрабандистах из Швейцарии, которые придумали перевозить ценности внутри гипсовых повязок. Фильм вышел в 1969-м, и за этот год его успели посмотреть 76,7 миллиона зрителей.

А на четвёртой строчке рейтинга оказался ещё один фильм Гайдая — "Иван Васильевич меняет профессию", в основе которого лежит пьеса "Иван Васильевич" Михаила Булгакова. Следующее место заняла мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 1980 году читатели журнала "Советский экран" назвали её лучшим фильмом года, а Веру Алентову, исполнившую главную роль, — лучшей актрисой. Картина получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1981 году.

Также в "Абсолютный топ" попали культовые фильмы "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонида Гайдая, "Летят журавли" Михаила Калатозова и "Броненосец "Потёмкин" Сергея Эйзенштейна. Девятое место делят между собой "Девчата" Юрия Чулюкина и "Служебный роман" Эльдара Рязанова. А десятое место занимает военный драматический фильм Элема Климова "Иди и смотри".

При составлении "Абсолютного топа" были проанализированы рейтинги зрителей, экспертов и редакций в 12 изданиях и сервисах. В их числе "Фильм про", "Фильм.ру", "Кинопоиск", IMDb, "Кино-театр.ру", "Кино Mail.ru", "Киноафиша", "Лайфхакер", "Культура.РФ" и прочие. Кроме того, изучались списки лидеров советского кинопроката и лучших фильмов года в рейтинге журнала "Советский экран".