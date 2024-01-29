Роль Бегемота в "Мастере и Маргарите" сыграл титулованный мейн-кун Иннокентий

В России на большие экраны вышла новая киноадаптация самого известного произведения писателя Михаила Булгакова — "Мастер и Маргарита". Роль Бегемота в ленте сыграл мейн-кун по кличке Кеша.

До фильма хвостатый уже приковывал внимание зрителей своим участием в различных выставках. Хозяйка Кеши рассказала журналистам, что в 2018 году её питомец был признан лучшим мейн-куном в мире. О кинопробах женщина узнала в Интернете и в итоге вместе с любимцем была приглашена на прослушивание. Примечательно, что Кешу сразу одобрили на главную роль.

"После первого съёмочного дня стало понятно, что великому актёру Иннокентию дублёры не нужны <…> Роль у него была замечательная. Всё, что от него требовали, — лежать в разных местах, он и лежал", — поделилась хозяйка Кеши Екатерина в интервью msk1.ru.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин, а главные роли в ленте сыграли Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и немецкий актёр Аугуст Диль. К настоящему времени фильм уже собрал в прокате более четырёхсот миллионов рублей.