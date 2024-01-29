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29 января, 10:31

Располневший Неймар появился на вечеринке ко дню рождения Ромарио

Поклонники заметили, что Неймар набрал вес после спортивной травмы. Фото © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neymarjr

Поклонники заметили, что Неймар набрал вес после спортивной травмы. Фото © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / neymarjr

Бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар стал гостем на дне рождения легендарного соотечественника Ромарио. Фотографии с вечеринки появились в соцсетях. Некоторые пользователи заметили, что 31-летний бомбардир изрядно прибавил в весе.

Возможно, всё дело в том, что нападающий с 18 октября прошлого года не выходит на поле из-за травмы, полученной во время матча сборной Бразилии против сборной Уругвая. Он получил разрыв крестообразной связки и впоследствии перенёс операцию. Сообщалось, что ожидаемое время восстановления 31‑летнего футболиста составит около десяти месяцев. Соотвественно, в ближайшее время возвращения Неймара к тренировкам ждать не приходится.

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Александр Рыбаков
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