Располневший Неймар появился на вечеринке ко дню рождения Ромарио
Бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар стал гостем на дне рождения легендарного соотечественника Ромарио. Фотографии с вечеринки появились в соцсетях. Некоторые пользователи заметили, что 31-летний бомбардир изрядно прибавил в весе.
Возможно, всё дело в том, что нападающий с 18 октября прошлого года не выходит на поле из-за травмы, полученной во время матча сборной Бразилии против сборной Уругвая. Он получил разрыв крестообразной связки и впоследствии перенёс операцию. Сообщалось, что ожидаемое время восстановления 31‑летнего футболиста составит около десяти месяцев. Соотвественно, в ближайшее время возвращения Неймара к тренировкам ждать не приходится.
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