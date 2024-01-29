В ИК в Татарстане осуждённые взяли в осаду барак с "мужиками": один убит, четверо ранены
В ИК № 5 в Татарстане конфликт между осуждёнными закончился гибелью одного из них
В исправительной колонии № 5 в Зеленодольском районе Татарстана конфликт между осуждёнными закончился гибелью одного из них. Ещё четверо участников стычки получили травмы во время попыток разнять двух зачинщиков, сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.
Мать одного из осуждённых утверждает, что в трагедию вылилось противостояние между двумя бараками. Она рассказала в беседе с Mash Iptash, со слов сына Сергея, что заключённые пытались поджечь барак с "мужиками", в котором живёт он. По утверждению её сына, бунт продолжался два дня, но администрация СИЗО ничего не предприняла для усмирения зачинщиков.
Видео © Mash Iptash
Жена Сергея говорит, что звонила в полицию, но на неё накричали и вместо помощи спросили, откуда информация. В итоге заявление принято не было.
Ранее Лайф рассказывал про бунт, который устроили арестанты в сочинском СИЗО. Причиной стало то, что задержанные хотели остаться на Новый год в следственном изоляторе на Кубани, тогда как их планировали этапировать в СИЗО в Армавире.
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