В ИК в Татарстане осуждённые взяли в осаду барак с "мужиками": один убит, четверо ранены

В исправительной колонии № 5 в Зеленодольском районе Татарстана конфликт между осуждёнными закончился гибелью одного из них. Ещё четверо участников стычки получили травмы во время попыток разнять двух зачинщиков, сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.

Мать одного из осуждённых утверждает, что в трагедию вылилось противостояние между двумя бараками. Она рассказала в беседе с Mash Iptash, со слов сына Сергея, что заключённые пытались поджечь барак с "мужиками", в котором живёт он. По утверждению её сына, бунт продолжался два дня, но администрация СИЗО ничего не предприняла для усмирения зачинщиков.

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Жена Сергея говорит, что звонила в полицию, но на неё накричали и вместо помощи спросили, откуда информация. В итоге заявление принято не было.