Самолёт из Харбина экстренно сел в Якутске из-за сигнала пожарного датчика

В аэропорту Якутска совершил экстренную посадку пассажирский самолёт, летевший из китайского Харбина. Причиной ЧС стал сработавший пожарный датчик в багажном отделении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Самолёт рейсом Харбин – Якутск экстренно сел в аэропорту назначения в связи со срабатыванием датчика пожара в багажном отделении", — сообщил собеседник агентства.

Известно, что в момент ЧП на борту самолёта находилось около 40 человек, в том числе девять членов экипажа. Они были эвакуированы.