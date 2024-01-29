Самолёт из Харбина экстренно сел в Якутске из-за сигнала пожарного датчика
В аэропорту Якутска совершил экстренную посадку пассажирский самолёт, летевший из китайского Харбина. Причиной ЧС стал сработавший пожарный датчик в багажном отделении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Самолёт рейсом Харбин – Якутск экстренно сел в аэропорту назначения в связи со срабатыванием датчика пожара в багажном отделении", — сообщил собеседник агентства.
Известно, что в момент ЧП на борту самолёта находилось около 40 человек, в том числе девять членов экипажа. Они были эвакуированы.
А вчера Лайф сообщал о том, что в аэропорту Антальи экстренно сел авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд. По информации от местного портала, который специализируется на новостях о гражданской авиации, причиной такого решения пилотов стали якобы доносившиеся из багажного отделения крики.
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