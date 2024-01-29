В Красноярске инвалиду по зрению отказались готовить шаурму из-за собаки-поводыря

В Красноярске продавец на точке быстрого питания отказался обслуживать инвалида по зрению из-за того, что его сопровождала собака-поводырь. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по области.

"Инвалид по зрению в сопровождении собаки-проводника зашёл в кафе. <...> Продавец сообщил, что с собаками в кафе находиться запрещено. Несмотря на то что собака была в полном комплекте снаряжения, на шлейке имелось специальное обозначение с надписью "Собака слепого, проводник", а также аргумент мужчины о незаконности такого запрета, продавец в предоставлении услуг питания отказал", — указали в ведомстве.

Некрасивая ситуация случилась в кафе с названием "Дёндёнер", которое находится на улице Петра Словцова. Наказанием для индивидуального предпринимателя за отказ в обслуживании инвалида стало предупреждение от Роспотребнадзора.

Отметим, что рейтинг заведения в поисковике составляет 1,2 балла из пяти на основании шести отзывов. А в группе во "ВКонтакте" многие пользователи жалуются на плохую поддержку и мух в кофе. Возможно, продавец руководствовался заботой о здоровье незрячего покупателя.