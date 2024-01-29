Генконсульство РФ выясняет личность россиянина, задержанного после атаки на церковь в Стамбуле

Генконсульство РФ в Стамбуле обратилось в МВД Турции в связи с информацией о задержании россиянина после стрельбы в церкви. Дипломаты запросили доступ к нему консульского сотрудника, сообщили журналистам в диппредставительстве.

"По сообщению властей, на данный момент задержано 47 человек, подозреваемых в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется", — рассказали в дипмиссии.

Напомним, 28 января сообщалось о нападении на католическую церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек. По сведениям турецких силовиков, напавших было двое, они носили маски и принимали участие в воскресной молитве. Напавшие могут быть связаны с группировкой ИГИЛ*.