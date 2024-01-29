В Правительстве Грузии задумали срочную рокировку без ведома президента Лидер партии "Грузинская мечта" Кобахидзе может стать премьером с 1 февраля 29 января, 10:14 Ираклий Кобахидзе. Обложка © Wikipedia / Кабинет министров Украины

Властную верхушку Грузии ждут кадровые перестановки, о чём будет публично объявлено на съезде правящей партии "Грузинская мечта". Предполагается, что премьер страны Ираклий Гарибашвили и глава указанной партии Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями. Об этом сообщает телекомпания "Имеди".

"Съезд партии состоится 1 февраля. По нашей информации, на пост кандидата в премьер-министры будет представлен председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займёт нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили", — говорится в тексте.

Там поясняется, что причиной изменений, скорее всего, являются парламентские выборы в Грузии, запланированные на 26 октября этого года. Впервые такое голосование состоится по пропорциональной системе с барьером в 5%.

Ранее сообщалось, что в Грузии ожидают извинений от президента Молдавии Майи Санду, президента Украины Владимира Зеленского и ряда политиков за критику якобы ненадлежащего обращения с экс-главой закавказского государства Михаилом Саакашвили.

Авторы Татьяна Миссуми