На Украине признали утрату части суверенитета

На Украине признали, что им пришлось пожертвовать частью суверенитета ради борьбы с коррупцией. В частности, об этом заявила председатель комитета Верховной рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина в интервью испанской газете El Pais.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти антикоррупционные институты действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков", — сказала она.