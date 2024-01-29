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29 января, 10:05

На Украине признали утрату части суверенитета

Украинский депутат Радина: Из-за коррупции мы пожертвовали частью суверенитета

Фото © NotarYES / Shutterstock.com

Фото © NotarYES / Shutterstock.com

На Украине признали, что им пришлось пожертвовать частью суверенитета ради борьбы с коррупцией. В частности, об этом заявила председатель комитета Верховной рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина в интервью испанской газете El Pais.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти антикоррупционные институты действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков", — сказала она.

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А ранее министр обороны Украины рассказал об ужасающем уровне коррупции в стране. По словам Рустема Умерова, внутренний аудит ведомства за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на десять миллиардов гривен. По сегодняшнему курсу эта сумма эквивалентна четверти миллиона долларов.

Марина Калегина
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