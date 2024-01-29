ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ
Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Также, по данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была поражена живая сила и военная техника в 109 районах.
Ранее Лайф рассказывал, как расчёты "Градов" залповым ударом накрыли украинских военных под Красным Лиманом. Российские бойцы группировки войск "Центр" нанесли удар из РСЗО "Град" по противнику в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве. В итоге ВСУ потеряли более 30 бойцов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ