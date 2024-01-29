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29 января, 10:33

ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также, по данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была поражена живая сила и военная техника в 109 районах.

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Ранее Лайф рассказывал, как расчёты "Градов" залповым ударом накрыли украинских военных под Красным Лиманом. Российские бойцы группировки войск "Центр" нанесли удар из РСЗО "Град" по противнику в районе сосредоточения в Серебрянском лесничестве. В итоге ВСУ потеряли более 30 бойцов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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