ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также, по данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была поражена живая сила и военная техника в 109 районах.