Врач назвала 5 главных правил, которые спасут кожу рук зимой Врач Байчорова: Кремы с глицерином и мочевиной предотвратят сухость рук зимой 29 января, 11:07 Обложка © Shutterstock

Зимой кожа рук нуждается в особом уходе из-за холодного воздуха на улице и сухого, тёплого в помещениях. Врач-дерматолог Маруа Байчорова назвала топ-5 советов, которые помогут уберечь ваши руки в морозы.

1. Увлажнение. Используйте увлажняющий крем для рук несколько раз в день, особенно после контакта с водой.

Крем должен содержать масла, глицерин или мочевину, чтобы помочь удерживать влагу в коже. Помимо обычного увлажнения можно также использовать ночной уход для рук, чтобы усилить восстановление кожи. Маруа Байчорова Врач – дерматолог-косметолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

2. Защита. Носите перчатки на улице, чтобы защитить руки от холода, ветра и сухости. Кожа рук очень чувствительна к экстремальным условиям, поэтому защита важна.

3. Деликатное мытьё. Старайтесь избегать длительного контакта рук с горячей водой и агрессивными моющими средствами, чтобы предотвратить обезвоживание кожи. Используйте мягкие, увлажняющие жидкости для мытья рук и сушите их осторожно, не теребя кожу.

4. Эксфолиация и защита. Регулярно пользуйтесь мягким скрабом для рук, чтобы убрать омертвевшие клетки кожи и помочь крему увлажнить глубокие слои. Также важно использовать кремы с SPF, чтобы защитить кожу рук от ультрафиолетовых лучей, которые проникают сквозь облака даже зимой.

5. Бережное отношение к ногтям. Не забывайте о ногтях — увлажняйте кутикулу и используйте питательные масла, чтобы предотвратить ломкость ногтей и сухость.

А ранее дерматолог дала советы по зимнему уходу за губами. В частности, после каждого приёма пищи и перед выходом на улицу специалист рекомендовала использовать гигиеническую помаду. Также помогут маски из мёда или оливкового масла.

Авторы Андрей Горяничев