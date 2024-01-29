Попавшие в беду дети могут позвать на помощь через приложение "Заступник"

В России работает бесплатное приложение для спасения детей "Заступник". О полезном сервисе, который всего с помощью одной кнопки помогает попавшим в беду ребятам, рассказали в эфире Первого канала.

Приложение "Заступник" для помощи детям, попавшим в беду. Видео © T.me / ЗАСТУПНИК — помощь детям / Первый канал

Приложение позволяет ребёнку позвать на помощь, когда никого из родных и близких не оказалось рядом. Искусственный интеллект подберёт пять ближайших волонтёров сервиса (это возможно даже в радиусе сотни метров) и отправит их к малышу, а также оповестит о ситуации родителей и экстренные службы. Время реакции "Заступника" на ЧС выше, чем у экстренных служб, в 25–50 раз, утверждают создатели. Кроме кнопки экстренного вызова приложение также обладает функционалом по отслеживанию местоположения ребёнка и оповещению родителей о том, что он покинул безопасную зону.

На сайте приложения указана информация о том, что только за минувшие сутки было принято 89 тревожных вызовов, 82 ребёнка получили помощь от круга доверия, а ещё семи детям потребовалась помощь волонтёров, и они её получили. При этом статистика свидетельствует о том, что примерно каждые 33 минуты ребёнок становится жертвой сексуального насилия, каждые 15 минут теряется или похищается, а каждые 75 минут погибает в результате ЧП. Вероятно, в будущем благодаря этому приложению удастся существенно снизить эту статистику в нашей стране.