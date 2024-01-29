Российские военные успешно отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России за сутки уничтожили 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки военнослужащие российской армии успешно отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также в ходе выполнения задач специальной военной операции подразделениями "Южной" группировки войск была уничтожена техника 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад в районе Клещеевки и Красное в ДНР.
"Противник потерял до 210-ти военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее Лайф писал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли почти триста бойцов на Краснолиманском фронте. Российские силы нанесли значительный урон противнику и существенно продвинулись на этом участке. Помимо живой силы, нашим бойцам также удалось уничтожить и вражеский танк и три автомобиля.
Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu