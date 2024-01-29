Российские военные успешно отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки военнослужащие российской армии успешно отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в ходе выполнения задач специальной военной операции подразделениями "Южной" группировки войск была уничтожена техника 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад в районе Клещеевки и Красное в ДНР.

"Противник потерял до 210-ти военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.