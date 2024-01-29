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29 января, 10:55

Российские военные успешно отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки военнослужащие российской армии успешно отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также в ходе выполнения задач специальной военной операции подразделениями "Южной" группировки войск была уничтожена техника 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад в районе Клещеевки и Красное в ДНР.

"Противник потерял до 210-ти военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

ВСУ за сутки потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 120 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли почти триста бойцов на Краснолиманском фронте. Российские силы нанесли значительный урон противнику и существенно продвинулись на этом участке. Помимо живой силы, нашим бойцам также удалось уничтожить и вражеский танк и три автомобиля.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Ян Поланин
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