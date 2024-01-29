Мизулина двумя словами прокомментировала попадание в санкционный список ЕС

Совет Европейского союза ввёл санкции в отношении "Лиги безопасного интернета" и её руководителя, общественного деятеля Екатерины Мизулиной. Об этом информирует в понедельник, 29 января пресс-служба Совета. Кроме того, под новые ограничения попали "трое сотрудников российской судебной системы".

"Сегодня были утверждены дополнительные ограничительные меры в отношении четырёх человек и одного юридического лица в рамках санкционного режима ЕС в области прав человека", — сказано в сообщении ведомства.

Совет Европейского союза наряду с Европейским парламентом — это один из двух законодательных органов Европейского союза и один из семи его институтов. В Совет входят 27 министров — по одному министру от каждого из правительств государств — членов ЕС.

Сама Мизулина прокомментировала попадание в списк санкций двумя словами: "Служу России".