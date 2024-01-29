Мизулина двумя словами прокомментировала попадание в санкционный список ЕС
Совет ЕС ввёл санкции против Мизулиной и "Лиги безопасного интернета"
Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв
Совет Европейского союза ввёл санкции в отношении "Лиги безопасного интернета" и её руководителя, общественного деятеля Екатерины Мизулиной. Об этом информирует в понедельник, 29 января пресс-служба Совета. Кроме того, под новые ограничения попали "трое сотрудников российской судебной системы".
"Сегодня были утверждены дополнительные ограничительные меры в отношении четырёх человек и одного юридического лица в рамках санкционного режима ЕС в области прав человека", — сказано в сообщении ведомства.
Совет Европейского союза наряду с Европейским парламентом — это один из двух законодательных органов Европейского союза и один из семи его институтов. В Совет входят 27 министров — по одному министру от каждого из правительств государств — членов ЕС.
Сама Мизулина прокомментировала попадание в списк санкций двумя словами: "Служу России".
Ранее Лайф писал, что американские власти вновь расширили санкционный список в отношении России. В перечне оказался директор российской государственной авиакомпании "224-й лётный отряд" Владимир Михейчик.