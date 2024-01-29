Россияне стали чаще болеть гипертонией на фоне стресса, вредной пищи и низкой активности

С 2020 по 2022 год число больных гипертонией в России выросло на 12,71%. Причинами этому стали стресс, вредная пища и снижение физической активности, сообщает Ura.ru со ссылкой на отчёт Росстата "Здравоохранение в России – 2023".

Согласно отчёту, за это время в России выявили 18,5 миллиона гипертоников. Сейчас проблемы с повышенным давлением имеет практически каждый восьмой житель. Главная причина роста людей с этим заболеванием — нарушение питания тканей, в результате которого из-за проблем с кровоснабжением в организме повышается артериальное давление. Люди, по словам невролога Павла Хорошева, стали есть много вредной пищи и меньше двигаться.

"Во-первых, так мы заедаем свой стресс. Во-вторых, пища наша меняется из-за роста стоимости продуктов. Допустим, пять лет назад люди больше употребляли белков, качественного мяса, сейчас же чаще заменяют это всё на жиры и углеводы", — рассказал изданию специалист.

Диетолог Алексей Калинчев отметил, что люди заедают стресс пищей с высоким содержанием жиров и сахара из-за того, что она способствует выработке гормона счастья. Примечательно, что только такая еда позволяет мозгу получать эндорфины и энкефалины. Ожирение же, добавляет эксперт, приводит к закупоркам магистральных сосудов. Всё это является причиной возникновения атеросклероза и артериальной гипертензии.

В России с закупоркой сосудов борются с помощью зарубежных стентов. Благодаря таким конструкциям специалисты могут восстановить сосуд, забитый атеросклеротической бляшкой, придавливая её к стенке. Гипертония сигнализирует о забитости сосудов, в результате чего помогает человеку понять, что ему необходима операция, резюмировал Хорошев.