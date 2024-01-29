Как отметила Волк, когда Стефановс изъявил желание стать гражданином России, московская полиция оказала ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов. А сегодня он принёс присягу гражданина РФ и получил российский паспорт. Во время процедуры присутствовали и его коллеги-журналисты.

С 2016 года Алексейс Стефановс работает в Международном информационном агентстве "Россия сегодня", в редакции "Sputnik — ближнее зарубежье и страны Балтии". В 2022 году он освещал происходящее в зоне СВО. После того как он опубликовал статью "Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилётов", где рассказал о преступлениях, которые совершает киевский режим, Служба безопасности Латвии объявила его в розыск. Кстати, у супруги и сына журналиста тоже российское гражданство.