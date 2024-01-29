Журналист из Латвии, освещавший преступления Киева в зоне СВО, стал гражданином России
Латвийский журналист Алексейс Стефановс получил гражданство России
Латвийский журналист Алексейс Стефановс получает гражданство России в Москве. Обложка © T.me / Ирина Волк
Латвийский журналист Алексейс Стефановс получил паспорт гражданина Российской Федерации в Управлении по вопросам миграции столичного главка МВД. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина РФ прибывшему из Латвии журналисту", — говорится в публикации.
Как отметила Волк, когда Стефановс изъявил желание стать гражданином России, московская полиция оказала ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов. А сегодня он принёс присягу гражданина РФ и получил российский паспорт. Во время процедуры присутствовали и его коллеги-журналисты.
С 2016 года Алексейс Стефановс работает в Международном информационном агентстве "Россия сегодня", в редакции "Sputnik — ближнее зарубежье и страны Балтии". В 2022 году он освещал происходящее в зоне СВО. После того как он опубликовал статью "Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилётов", где рассказал о преступлениях, которые совершает киевский режим, Служба безопасности Латвии объявила его в розыск. Кстати, у супруги и сына журналиста тоже российское гражданство.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российское гражданство получил известный украинский продюсер и исполнитель, основатель музыкальных групп "Грибы", Quest Pistols и "Нервы" Юрий Бардаш. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Фолловеры поздравили музыканта с этим событием и пожелали ему успехов в творчестве.