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29 января, 13:10

В ГД объяснили угрозы Зеленского насчёт третьей мировой: Непомерное эго плохого актёра требует подпитки

Журавлёв: Зеленский может выдумать даже вторжение инопланетян ради внимания Запада

Владимир Зеленский может выдумать что угодно, в том числе угрозу третьей мировой войны, чтобы сохранить внимание Запада. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Зеленский выдумает хоть третью мировую, хоть четвёртую, хоть вторжение инопланетян, лишь бы сохранить внимание Запада к собственной персоне. Его болезненное самолюбие не может вынести, что люди, которые ещё вчера носили его на руках, вдруг к персоне киевского диктатора резко охладели", — подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что Зеленский пойдёт на любую глупость и на убийство любого числа украинцев, чтобы вернуть расположение тех, кого он мнил своими друзьями. "Непомерное эго плохого актёра вечно требует подпитки людским обожанием", — добавил Журавлёв.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать Киеву оружием или деньгами. Политик упрекнул партнёров, которые "комфортно обосновались в других странах" и оттуда твердят о том, что Украина защищает общеевропейские ценности, хотя "жизни за это отдают только украинцы".

Обложка ©

ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk

Ольга Годуненко
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