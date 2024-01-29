В ГД объяснили угрозы Зеленского насчёт третьей мировой: Непомерное эго плохого актёра требует подпитки

Владимир Зеленский может выдумать что угодно, в том числе угрозу третьей мировой войны, чтобы сохранить внимание Запада. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Зеленский выдумает хоть третью мировую, хоть четвёртую, хоть вторжение инопланетян, лишь бы сохранить внимание Запада к собственной персоне. Его болезненное самолюбие не может вынести, что люди, которые ещё вчера носили его на руках, вдруг к персоне киевского диктатора резко охладели", — подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что Зеленский пойдёт на любую глупость и на убийство любого числа украинцев, чтобы вернуть расположение тех, кого он мнил своими друзьями. "Непомерное эго плохого актёра вечно требует подпитки людским обожанием", — добавил Журавлёв.