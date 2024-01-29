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Беглый армянский миллиардер Карен Ванецян задержан в Москве

В Москве задержан владелец Ideal и "Олейны" Ванецян, которого разыскивает Ереван

29 января, 13:35
Карен Ванецян. Обложка © T.me / SHOT

Карен Ванецян. Обложка © T.me / SHOT

В Москве полиция задержала владельца крупнейшей в России компании по производству масла (бренды Ideal и "Олейна") Карена Ванецяна. Брат бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна на родине подозревается в отмывании денег.

По сведениям SHOT, 55-летний бизнесмен, имеющий гражданства Армении и Швейцарии, был задержан в российской столице вечером 28 января. Ещё в 2018 году армянская прокуратура возбудила против него дело по статье "Отмывание денег с использованием должностных полномочий", а в прошлом году его объявили в розыск.

Как полагает следствие, Ванецян купил за 15,5 миллиона долларов 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, фактически принадлежавшие послу Армении в Ватикане. Промышленный магнат якобы обогатился на 35 миллионов долларов в результате всех незаконных сделок.

Год назад Ванецян также приобрёл российский бизнес американского агротрейдера Bunge, который выпускает масло Ideal, "Олейна" и "Масленица". По словам предпринимателя, он купил активы по стоимости, которая ниже реальной в два раза. Уставный капитал его фирмы после покупки составил 1,3 миллиарда рублей. В самой Армении активисты, недовольные политикой премьера Никола Пашиняна, считают дело политически ангажированным.

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Операция "Северный листопад": В Армении задержали террористов, планировавших захват зданий
Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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