Премьер Грузии Гарибашвили объявил об отставке 29 января, 13:22 Ираклий Гарибашвили. Фото © ТАСС/ ЕРА / Szilard Koszticsak

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке. Он может занять пост председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", с таким предложением к нему обратился политсовет партии.

"Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра", — сказал Гарибашвили на брифинге в правительстве.

Ранее грузинские СМИ узнали, что премьер страны Ираклий Гарибашвили и глава партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе могут поменяться должностями. Причиной изменений, скорее всего, являются парламентские выборы, запланированные в Грузии на 26 октября этого года.

Авторы Александра Вишнякова