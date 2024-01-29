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Премьер Грузии Гарибашвили объявил об отставке

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Премьер Грузии Гарибашвили объявил об отставке

29 января, 13:22
Ираклий Гарибашвили. Фото © ТАСС/ ЕРА / Szilard Koszticsak

Ираклий Гарибашвили. Фото © ТАСС/ ЕРА / Szilard Koszticsak

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке. Он может занять пост председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", с таким предложением к нему обратился политсовет партии.

"Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра", — сказал Гарибашвили на брифинге в правительстве.

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Ранее грузинские СМИ узнали, что премьер страны Ираклий Гарибашвили и глава партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе могут поменяться должностями. Причиной изменений, скорее всего, являются парламентские выборы, запланированные в Грузии на 26 октября этого года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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