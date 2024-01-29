"Хороший друг": Руни сфотографировался с Овечкиным в Дубае на радость фанатам
Уэйн Руни опубликовал совместное фото с Овечкиным с пляжа в Дубае
Уэйн Руни и Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / waynerooney
Футбольный тренер, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни опубликовал в соцсетях совместную фотографию с российским хоккеистом Александром Овечкиным. На снимке спортсмены позируют на пляже в Дубае. В комментариях фолловеры с юмором называют их "фанатами друг друга".
"Приятно встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом Александром Овечкиным", — подписал фото бывший игрок сборной Англии.
Ранее Лайф писал, что Овечкин стал ближе к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забил 831 гол за всю свою карьеру, расположившись на втором месте. Отставание от рекордсмена лиги Гретцки составляет всего 63 шайбы.