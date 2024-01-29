"Хороший друг": Руни сфотографировался с Овечкиным в Дубае на радость фанатам

Футбольный тренер, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни опубликовал в соцсетях совместную фотографию с российским хоккеистом Александром Овечкиным. На снимке спортсмены позируют на пляже в Дубае. В комментариях фолловеры с юмором называют их "фанатами друг друга".

В Госдуме не удивились словам Гашека о снимке Овечкина с Путиным

В Госдуме не удивились словам Гашека о снимке Овечкина с Путиным

Ранее Лайф писал, что Овечкин стал ближе к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забил 831 гол за всю свою карьеру, расположившись на втором месте. Отставание от рекордсмена лиги Гретцки составляет всего 63 шайбы.