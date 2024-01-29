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29 января, 13:39

"Хороший друг": Руни сфотографировался с Овечкиным в Дубае на радость фанатам

Уэйн Руни опубликовал совместное фото с Овечкиным с пляжа в Дубае

Уэйн Руни и Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / waynerooney

Уэйн Руни и Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / waynerooney

Футбольный тренер, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни опубликовал в соцсетях совместную фотографию с российским хоккеистом Александром Овечкиным. На снимке спортсмены позируют на пляже в Дубае. В комментариях фолловеры с юмором называют их "фанатами друг друга".

"Приятно встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом Александром Овечкиным", — подписал фото бывший игрок сборной Англии.

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Ранее Лайф писал, что Овечкин стал ближе к титулу лучшего снайпера в истории НХЛ. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забил 831 гол за всю свою карьеру, расположившись на втором месте. Отставание от рекордсмена лиги Гретцки составляет всего 63 шайбы.

Ян Поланин
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