Мэр Кисловодска объяснил, как цитата осудившего СВО Барышникова оказалась в новой школе
Мэр Кисловодска Моисеев: Цитата Барышникова была предложена проектировщиком
Цитата балетмейстера Михаила Барышникова в новой школе танцев в Кисловодске. Обложка © VK / Евгений Моисеев
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев объяснил, как цитата балетмейстера Михаила Барышникова, который осудил Россию после начала спецоперации, оказалась на стене в новой городской школе танцев.
"Идея с цитатой была предложена проектировщиком, решение было дизайнерское. Да, автор слов действительно великий артист, но при этом человек, объединившийся сегодня с врагами России", — приводит его слова издание "Подъём".
Градоначальник отметил, что проект новой школы начали готовить ещё до объявления СВО и до того, как сам Моисеев начал работать в Кисловодске. Объект был закончен совсем недавно, на него обратили внимание жители и интеллигенция, после чего общественность города выразила своё возмущение в социальных сетях и потребовала заменить цитату. Мэр с этими призывами солидарен. При этом какой будет новая надпись, пока не ясно, но слова будут принадлежать "великому человеку, любящему Отечество, которых у нас много", отметил он.
Напомним, Моисеев сам потребовал убрать цитату Барышникова: "Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого" со стены недавно открытой хореографической школы. Свою позицию он аргументировал отношением 74-летнего балетмейстера к России и спецоперации на Украине.
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