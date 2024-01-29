Мэр Кисловодска объяснил, как цитата осудившего СВО Барышникова оказалась в новой школе

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев объяснил, как цитата балетмейстера Михаила Барышникова, который осудил Россию после начала спецоперации, оказалась на стене в новой городской школе танцев.

"Идея с цитатой была предложена проектировщиком, решение было дизайнерское. Да, автор слов действительно великий артист, но при этом человек, объединившийся сегодня с врагами России", — приводит его слова издание "Подъём".

Градоначальник отметил, что проект новой школы начали готовить ещё до объявления СВО и до того, как сам Моисеев начал работать в Кисловодске. Объект был закончен совсем недавно, на него обратили внимание жители и интеллигенция, после чего общественность города выразила своё возмущение в социальных сетях и потребовала заменить цитату. Мэр с этими призывами солидарен. При этом какой будет новая надпись, пока не ясно, но слова будут принадлежать "великому человеку, любящему Отечество, которых у нас много", отметил он.

Напомним, Моисеев сам потребовал убрать цитату Барышникова: "Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого" со стены недавно открытой хореографической школы. Свою позицию он аргументировал отношением 74-летнего балетмейстера к России и спецоперации на Украине.