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29 января, 14:17

Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе

В пригороде Челябинска местные жители заметили странные вспышки в небе. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко, снявший их на видео.

Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе.

Видео © t.me / Николай Дейненко

"Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска", — написал Дейнеко в своём телеграм-канале.

Очевидцы считают, что в этой неожиданной иллюминации виновата электроподстанция. По словам некоторых местных жителей, после вспышек в некоторых районах города и пригорода пропал свет.

Часть Крыма осталась без света из-за аварийного отключения на Балаклавской ТЭС
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Ранее часть Махачкалы осталась без света из-за возгорания высоковольтной линии электропередачи на проспекте Амет-Хана Султана. Замыкание запечатлели камеры видеонаблюдения. По данным регионального МЧС, одновременно из-за замыкания проводов на улице Героев Дагестана загорелась пятиэтажка. Пожар охватил кровлю здания на площади 30 квадратных метров.

Обложка ©

t.me / Николай Дейненко

Александра Мышляева
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