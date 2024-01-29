Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе
В пригороде Челябинска местные жители заметили странные вспышки в небе. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко, снявший их на видео.
Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе.
Видео © t.me / Николай Дейненко
"Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска", — написал Дейнеко в своём телеграм-канале.
Очевидцы считают, что в этой неожиданной иллюминации виновата электроподстанция. По словам некоторых местных жителей, после вспышек в некоторых районах города и пригорода пропал свет.
Ранее часть Махачкалы осталась без света из-за возгорания высоковольтной линии электропередачи на проспекте Амет-Хана Султана. Замыкание запечатлели камеры видеонаблюдения. По данным регионального МЧС, одновременно из-за замыкания проводов на улице Героев Дагестана загорелась пятиэтажка. Пожар охватил кровлю здания на площади 30 квадратных метров.
t.me / Николай Дейненко