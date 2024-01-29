В пригороде Челябинска местные жители заметили странные вспышки в небе. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко, снявший их на видео.

Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе. Видео © t.me / Николай Дейненко

"Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска", — написал Дейнеко в своём телеграм-канале.

Очевидцы считают, что в этой неожиданной иллюминации виновата электроподстанция. По словам некоторых местных жителей, после вспышек в некоторых районах города и пригорода пропал свет.