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Россиянам с застрявшего во льдах Охотского моря танкера пришла на помощь Япония

Kyodo: Российский танкер "Остров Сахалин" застрял во льдах Охотского моря

29 января, 14:28
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер. Обложка © Shutterstock

Во льдах Охотского моря застрял российский танкер. Обложка © Shutterstock

В дрейфующих льдах Охотского моря застрял танкер "Остров Сахалин", который шёл под российским флагом с Камчатки в Находку. Об этом сообщает агентство Киодо, уточняя, что спасательная операция началась.

Экипаж корабля связался с японской береговой охраной в 3:40 по местному времени (21:40 мск), судно попало в ледовую ловушку в двух десятках километров от города Эсаси на острове Хоккайдо. На помощь танкеру был отправлен ледокол "Тэсио", но с наступлением ночи спасательные работы приостановлены до утра.

На борту российского корабля находится 19 человек, на данный момент их состояние не вызывает опасений. Кроме того, танкер видимых повреждений не получил.

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Названа причина, из-за которой застрявшие в Мозамбике моряки не могут вернуться в Россию

Накануне сообщалось, что транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны. Причиной стала неисправность сухогруза SNP Pazar. У него произошла поломка двигателя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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