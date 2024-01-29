Россиянам с застрявшего во льдах Охотского моря танкера пришла на помощь Япония Kyodo: Российский танкер "Остров Сахалин" застрял во льдах Охотского моря 29 января, 14:28 Во льдах Охотского моря застрял российский танкер. Обложка © Shutterstock

В дрейфующих льдах Охотского моря застрял танкер "Остров Сахалин", который шёл под российским флагом с Камчатки в Находку. Об этом сообщает агентство Киодо, уточняя, что спасательная операция началась.

Экипаж корабля связался с японской береговой охраной в 3:40 по местному времени (21:40 мск), судно попало в ледовую ловушку в двух десятках километров от города Эсаси на острове Хоккайдо. На помощь танкеру был отправлен ледокол "Тэсио", но с наступлением ночи спасательные работы приостановлены до утра.

На борту российского корабля находится 19 человек, на данный момент их состояние не вызывает опасений. Кроме того, танкер видимых повреждений не получил.

Накануне сообщалось, что транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны. Причиной стала неисправность сухогруза SNP Pazar. У него произошла поломка двигателя.

Авторы Татьяна Миссуми