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29 января, 14:31

28-летнюю москвичку парализовало из-за банального отита

Лор-врач Агафонов: Недолеченный отит может вызвать гнойное воспаление мозга

Фото © prostooleh / freepik

Фото © prostooleh / freepik

Банальный отит частично парализовал 28-летнюю москвичку. О жутком случае из врачебной практики журналистам рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Балашинской больницы Алексей Агафонов. Недолеченная болезнь привела к гнойным процессам и задела мозг.

"После проведённого обследования врачи выявили у неё менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга. Скопившийся гной начал давить на зоны, которые отвечают за движение конечностей. В результате женщина не могла поднять ни руку, ни ногу", приводит рассказ специалиста NEWS.ru.

Чтобы восстановить работу конечностей, пациентке провели операцию на среднем ухе. Агафонов добавил, что двигательные дисфункции крайне редко становятся осложнением лор-заболеваний.

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Марина Калегина
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