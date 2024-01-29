28-летнюю москвичку парализовало из-за банального отита

Банальный отит частично парализовал 28-летнюю москвичку. О жутком случае из врачебной практики журналистам рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Балашинской больницы Алексей Агафонов. Недолеченная болезнь привела к гнойным процессам и задела мозг.

"После проведённого обследования врачи выявили у неё менингоэнцефалит — гнойное воспаление головного мозга. Скопившийся гной начал давить на зоны, которые отвечают за движение конечностей. В результате женщина не могла поднять ни руку, ни ногу", — приводит рассказ специалиста NEWS.ru.

Чтобы восстановить работу конечностей, пациентке провели операцию на среднем ухе. Агафонов добавил, что двигательные дисфункции крайне редко становятся осложнением лор-заболеваний.