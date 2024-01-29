Мизулина спела гимн России вместе с Shaman в ответ на санкции от "защитников педофилов из ЕК"

"Исходя из обтекаемых формулировок, получается, что меня внесли в санкции защитники педофилов, наркодилеров и живодёров из Европейской комиссии", — сказала Мизулина.

Она заметила, что попадание под европейские санкции стало в её семье доброй традицией. Так, мать чиновницы, Елена Мизулина, оказалась в аналогичном списке в 2014 году. Екатерина подчеркнула, что горда стать продолжателем взятого курса, ведь она будет отстаивать интересы России и стоять на защите ценностей нашей страны. В финале видео Мизулина включила российский гимн в исполнении певца Shaman и спела "дуэтом".