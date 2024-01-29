Мизулина спела гимн России вместе с Shaman в ответ на санкции от "защитников педофилов из ЕК"
Мизулина заявила, что её внесли в санкции "защитники живодёров и педофилов"
Екатерина Мизулина отреагировала на попадание под европейские санкции. Видео © T.me / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина иронично отреагировала на попадание в санкционный список Европы. Видеообращение она разместила в своём телеграм-канале.
Екатерина Мизулина отреагировала на попадание под европейские санкции. Видео © T.me / Екатерина Мизулина
"Исходя из обтекаемых формулировок, получается, что меня внесли в санкции защитники педофилов, наркодилеров и живодёров из Европейской комиссии", — сказала Мизулина.
Она заметила, что попадание под европейские санкции стало в её семье доброй традицией. Так, мать чиновницы, Елена Мизулина, оказалась в аналогичном списке в 2014 году. Екатерина подчеркнула, что горда стать продолжателем взятого курса, ведь она будет отстаивать интересы России и стоять на защите ценностей нашей страны. В финале видео Мизулина включила российский гимн в исполнении певца Shaman и спела "дуэтом".
Напомним, Совет Европейского союза ввёл санкции в отношении Лиги безопасного интернета и её руководителя, общественного деятеля Екатерины Мизулиной. В качестве причин называется "нарушение прав человека".