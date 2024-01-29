Корону "Мисс Татарстан" завоевала 14-летняя участница

В финале конкурс отметился неожиданными заданиями, включая задачи на продолжение известных афоризмов, а также рассказ стихотворений, но и без дефиле в купальниках не обошлось. В конкурсе участвовали 30 девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Победительницы региональных этапов могут участвовать во всероссийском конкурсе "Мисс Россия", но Габитова из-за слишком маленького возраста не сможет представить республику на федеральном уровне.