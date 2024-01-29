Корону "Мисс Татарстан" завоевала 14-летняя участница
14-летняя Эвелина Габитова стала "Мисс Татарстан – 2024"
Эвелина Габитова. Фото © VK / Мисс Татарстан
В Казани завершился региональный конкурс красоты "Мисс Татарстан – 2024". В этом году титул завоевала 14-летняя Эвелина Габитова, уроженка Набережных Челнов. Впервые в истории конкурса корону забирает настолько юная участница.
Награждение новой "мисс Татарстан – 2024". Видео © VK / Мисс Татарстан
"Я в шоке! Это будет загруженный, но классный год, я уверена!" — заявила со сцены победительница.
В финале конкурс отметился неожиданными заданиями, включая задачи на продолжение известных афоризмов, а также рассказ стихотворений, но и без дефиле в купальниках не обошлось. В конкурсе участвовали 30 девушек в возрасте от 14 до 23 лет. Победительницы региональных этапов могут участвовать во всероссийском конкурсе "Мисс Россия", но Габитова из-за слишком маленького возраста не сможет представить республику на федеральном уровне.
Звание "Мисс Казань" завоевала 16-летняя кандидатка в мастера спорта по художественной гимнастике Александра Кочергина, а первой вице-мисс стала 17-летняя Альберта Абдрахманова из Казани.
Ранее Лайф писал, что победительницей конкурса красоты "Мисс Земля" стала албанка Дрита Зири. "Мисс Воздух" стала филиппинка Ильяна Адуана, "Мисс Огонь" — участница из Таиланда Кора Блиалулт, а титул "Мисс Вода" получила представительница Вьетнама До Тхи Лан Ань.