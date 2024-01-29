Загадочные зелёные вспышки в небе над Челябинском объяснили

Загадочные зелёные вспышки в небе над Челябинском — это следствие короткого замыкания, из-за которого взорвалась траснформаторная будка на въезде в посёлок Красное поле Сосновского района — в 17 км от Челябинска. Об этом сообщает SHOT.

На объекте возник небольшой пожар, который очевидцы смогли потушить самостоятельно. Пострадавших нет. Без света пока остаются жители трёх населённых пунктов: Моховички, Красное поле и Прудный. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе. Видео © t.me / Николай Дейненко

При этом глава Челябинска Наталья Котова заявила "Газете.Ru", что в городе всё спокойно, отключений электричества и каких-либо происшествий не зафиксировано.

"Всё спокойно. Это на территории Сосновского района что-то произошло", — сказала Котова.