Загадочные зелёные вспышки в небе над Челябинском объяснили
Вспышки в небе над Челябинском произошли из-за короткого замыкания
Загадочные зелёные вспышки в небе над Челябинском — это следствие короткого замыкания, из-за которого взорвалась траснформаторная будка на въезде в посёлок Красное поле Сосновского района — в 17 км от Челябинска. Об этом сообщает SHOT.
На объекте возник небольшой пожар, который очевидцы смогли потушить самостоятельно. Пострадавших нет. Без света пока остаются жители трёх населённых пунктов: Моховички, Красное поле и Прудный. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Жители Челябинска заметили странные вспышки в небе. Видео © t.me / Николай Дейненко
При этом глава Челябинска Наталья Котова заявила "Газете.Ru", что в городе всё спокойно, отключений электричества и каких-либо происшествий не зафиксировано.
"Всё спокойно. Это на территории Сосновского района что-то произошло", — сказала Котова.
Напомним, вечером 29 января в пригороде Челябинска местные жители заметили странные вспышки в небе. Очевидцы сочли, что в этой неожиданной иллюминации виновата электроподстанция.
t.me / Николай Дейненко