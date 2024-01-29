Украинец спрятал загранпаспорт в курицу с макаронами для побега в Румынию

На Украине мужчина призывного возраста хотел незаконно пересечь границу с Румынией. Чтобы скрыть своё намерение, он спрятал загранпаспорт в контейнер с едой, сообщили в Госпогранслужбе страны. Уклонист планировал сбежать по горам, но попался.

Украинский уклонист спрятал свой загранпаспорт в контейнер с едой, чтобы пересечь границу с Румынией. Видео © T.me / DPSUkr

"Пытаясь попасть с Украины в Румынию, мужчина самостоятельно проложил маршрут своего движения по горному участку через Интернет. При себе имел внутренний и загранпаспорта Украины", — рассказали в ведомстве.

На видео задержанный уверяет пограничников, что при себе документа у него нет. В ответ один из собеседников ловким движением руки достаёт из курицы с макаронами пакетик с паспортом. Конечным пунктом своего путешествия беглец назвал Германию, однако вместо вояжа "турист" получил штраф.