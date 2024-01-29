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Семья Елизаровых привезла в Севастополь лампаду с огнём "Сердце России"

29 января, 16:53
Семья Елизаровых привезла в Севастополь лампаду с огнём "Сердце России". Обложка © t.me / РаZVожаев

Семья Елизаровых привезла в Севастополь лампаду с огнём "Сердце России". Обложка © t.me / РаZVожаев

В Севастополь прибыл огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России", его привезла семья Елизаровых, которая представляла регион на форуме "Родные — любимые" в Москве. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Семья Елизаровых привезла в Севастополь лампаду с огнём "Сердце России". Фото © t.me / РаZVожаев

Семья Елизаровых привезла в Севастополь лампаду с огнём "Сердце России". Фото © t.me / РаZVожаев

Семья Елизаровых привезла в Севастополь лампаду с огнём "Сердце России". Фото © t.me / РаZVожаев

Семья Елизаровых привезла в Севастополь лампаду с огнём "Сердце России". Фото © t.me / РаZVожаев

"Именно с зажжения этого очага начались мероприятия, посвящённые Году семьи, старт которому дал наш президент Владимир Владимирович Путин. Огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии", — написал он в телеграм-канале.

Политик напомнил, что лампады с огнём были отправлены во все российские регионы, одна их них была зажжена и на выставке "Россия" в Москве, а уже оттуда попала в Севастополь. Местные власти пообещали, что 3 февраля частички огня передадут во все городские загсы, чтобы молодожёны могли к ним подойти.

Путин объявил о старте Года семьи в России
Путин объявил о старте Года семьи в России

Напомним, 23 января на главной сцене выставки "Россия" зажгли огонь семейного очага "Сердце России". Участие в церемонии приняли семейные династии из всех регионов страны, семьи участников специальной военной операции, а также представители ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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