В Казани две восьмилетние подружки играли во дворе и сбивали сосульки с крыш, как вдруг с крыши свалилась большая куча снега. Момент заметили пенсионерки, стоявшие возле соседнего дома. Они вызвали скорую и спасателей, сообщает Mash Iptash.

Двух восьмилетних девочек почти час ищут в упавшей с крыши куче снега в Казани. Видео © Mash Iptash

Детей ищут уже почти час. Специалисты и очевидцы допускают, что девочки ушли со двора ещё до падения снега и сейчас им ничто не угрожает.