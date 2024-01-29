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29 января, 18:13

Двух восьмилетних девочек почти час ищут в упавшей с крыши куче снега в Казани

В Казани две восьмилетние подружки играли во дворе и сбивали сосульки с крыш, как вдруг с крыши свалилась большая куча снега. Момент заметили пенсионерки, стоявшие возле соседнего дома. Они вызвали скорую и спасателей, сообщает Mash Iptash.

Двух восьмилетних девочек почти час ищут в упавшей с крыши куче снега в Казани. Видео © Mash Iptash

Детей ищут уже почти час. Специалисты и очевидцы допускают, что девочки ушли со двора ещё до падения снега и сейчас им ничто не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что в Южно-Сахалинске во время уборки снега обнаружили тело мертвого мужчины в автомобиле. По одной из версий, он выпивал в машине, пока шла метель. Он отравился угарным газом.

Житель Екатеринбурга умер, когда пытался откопать машину из сугроба
Житель Екатеринбурга умер, когда пытался откопать машину из сугроба
Обложка ©

Mash Iptash

Александр Рыбаков
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