На Сахалине из сугроба откопали машину с мёртвым водителем внутри
В Южно-Сахалинске тело мужчины нашли в автомобиле во время уборки снега
В Южно-Сахалинске тело мужчины обнаружили в автомобиле во время уборки снега. Обложка © T.me / НД
Тело мужчины обнаружили во время уборки снега в Южно-Сахалинске. Оно находилось в машине, которая стояла в сугробе. Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Как рассказали местные жители, люди вышли из домов, чтобы откопать свои автомобили. Под одним из сугробов они увидели крышу машины и поняли, что дверь не заперта. Откопав авто, сахалинцы обнаружили внутри тело мужчины. По предварительным данным, он пил в салоне во время метели.
Признаков преступления правоохранители не выявили. Предварительно, погибший отравился угарным газом. Начата проверка.