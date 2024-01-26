Регион

Уведомления отключены

26 января, 09:47

На Сахалине из сугроба откопали машину с мёртвым водителем внутри

В Южно-Сахалинске тело мужчины нашли в автомобиле во время уборки снега

В Южно-Сахалинске тело мужчины обнаружили в автомобиле во время уборки снега. Обложка © T.me / НД

В Южно-Сахалинске тело мужчины обнаружили в автомобиле во время уборки снега. Обложка © T.me / НД

Тело мужчины обнаружили во время уборки снега в Южно-Сахалинске. Оно находилось в машине, которая стояла в сугробе. Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Как рассказали местные жители, люди вышли из домов, чтобы откопать свои автомобили. Под одним из сугробов они увидели крышу машины и поняли, что дверь не заперта. Откопав авто, сахалинцы обнаружили внутри тело мужчины. По предварительным данным, он пил в салоне во время метели.

Признаков преступления правоохранители не выявили. Предварительно, погибший отравился угарным газом. Начата проверка.

УАЗ на гусеницах и снежные туннели: Показаны постапокалиптические последствия снежной бури на Сахалине
УАЗ на гусеницах и снежные туннели: Показаны постапокалиптические последствия снежной бури на Сахалине

Напомним, на днях на Сахалин обрушился циклон, который принёс мощные снегопады. Ранее Лайф писал, что спасатели вытащили из сугроба машину сахалинца, два дня ночевавшего внутри во время снежного апокалипсиса.

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров