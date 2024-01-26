На Сахалине из сугроба откопали машину с мёртвым водителем внутри

Тело мужчины обнаружили во время уборки снега в Южно-Сахалинске. Оно находилось в машине, которая стояла в сугробе. Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Как рассказали местные жители, люди вышли из домов, чтобы откопать свои автомобили. Под одним из сугробов они увидели крышу машины и поняли, что дверь не заперта. Откопав авто, сахалинцы обнаружили внутри тело мужчины. По предварительным данным, он пил в салоне во время метели.