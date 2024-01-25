На Сахалине спасли водителя, который два дня ночевал в "сугробе"
Спасатели вытащили из сугроба машину сахалинца, два дня ночевавшего внутри
На Сахалине спасатели выручили мужчину, чей автомобиль застрял в сугробе, и он, не желая бросать машину со множеством ценных вещей, два дня ночевал в салоне. Предать огласке его проблему помогла публикация RT.
На Сахалине спасатели вызволили автомобилиста из снежного плена. Видео © t.me / "RT на русском"
"Похоже, помогла публикация: меня вытащили, сейчас я уже на заправке, еду домой", — сообщил спасённый водитель, добавив, что первым делом по возвращении домой хочет помыться.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в Мозамбике два россиянина, два украинца и литовец почти год живут в порту из-за конфликта между нанимателем рыболовецкого судна Volopas и заказчиком. Они питаются лишь раз в день, поскольку на траулере нет топлива и электричества. Существовать бедолагам ранее помогали неравнодушные моряки с соседних судов, потому что сделать даже один шаг на территорию порта им было запрещено. А недавно выяснилась причина, из-за которой застрявшие в Мозамбике моряки не могут вернуться в Россию.
t.me / "RT на русском"