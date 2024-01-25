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25 января, 09:49

На Сахалине спасли водителя, который два дня ночевал в "сугробе"

Спасатели вытащили из сугроба машину сахалинца, два дня ночевавшего внутри

На Сахалине спасатели выручили мужчину, чей автомобиль застрял в сугробе, и он, не желая бросать машину со множеством ценных вещей, два дня ночевал в салоне. Предать огласке его проблему помогла публикация RT.

На Сахалине спасатели вызволили автомобилиста из снежного плена. Видео © t.me / "RT на русском"

"Похоже, помогла публикация: меня вытащили, сейчас я уже на заправке, еду домой", сообщил спасённый водитель, добавив, что первым делом по возвращении домой хочет помыться.

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Ранее Лайф рассказывал о том, как в Мозамбике два россиянина, два украинца и литовец почти год живут в порту из-за конфликта между нанимателем рыболовецкого судна Volopas и заказчиком. Они питаются лишь раз в день, поскольку на траулере нет топлива и электричества. Существовать бедолагам ранее помогали неравнодушные моряки с соседних судов, потому что сделать даже один шаг на территорию порта им было запрещено. А недавно выяснилась причина, из-за которой застрявшие в Мозамбике моряки не могут вернуться в Россию.

Обложка ©

t.me / "RT на русском"

Юрий Лысенко
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