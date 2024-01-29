Многоэтажка в Подмосковье треснула от фундамента до крыши

На улице Октябрьской, 7 в подмосковном посёлке Пересвет треснул дом. Раньше здесь было общежитие, однако позже часть квартир приватизировали. Многие новые жильцы сделали незаконную перепланировку, это и могло стать толчком для образования трещины, рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

"По информации УК ЖКЦ, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения. Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения. Но услышаны не были", — написал он на своей странице в ВК.

Он отметил, что сейчас полиция начинает поквартирный обход всех жителей, их временно разместят в ДК "Космос". Сотрудники ГИБДД просят автовладельцев убрать машины, припаркованные рядом с треснувшим домом.