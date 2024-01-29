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29 января, 18:06

В Белгородской области сработала ПВО

Губернатор Гладков: В Белгородской области ПВО сбила несколько воздушных целей

В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к посёлку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Однако в посёлке Хотмыжск в частном доме выбило окно, также повреждены машина и забор. Двор участка осмотрят в светлое время суток.

Гладков добавил, что окраина села Долгое Валуйского городского округа чуть раньше подверглась атаке ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате этого удара пострадавших нет. Повреждения получили один гражданский автомобиль и экскаватор. Сейчас на месте работают оперативные службы.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Мышляева
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