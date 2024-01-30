"Врачи спели гимн": Россия Сергеевна родилась в Перми

Супружеская пара из Перми настолько прониклась любовью к Родине, что решила назвать новорождённую дочь Россией. По словам мамы девочки, оригинальное имя пришло ей на ум за несколько месяцев до появления крохи на свет.

Глава семейства признался, что не сразу согласился на предложение супруги, как и две дочери. Однако звучность и красота необычного имени подкупили мужчину, и после рождения малышку сразу назвали Россией. Акушерки творчески отреагировали на выбор родителей.

"Когда узнали врачи, что будет Россия, маленько спели гимн", — призналась мама девочки в беседе с SHOT.

В Перми супруги назвали новорождённую дочь Россией. Видео. © T.me / SHOT