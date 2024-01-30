Двое погибли при взрыве газового баллона, разрушившего многоэтажку в Казахстане

Мощный взрыв прогремел на втором этаже жилого дома в казахстанском посёлке Ботакара. По предварительной информации, сдетонировал газовый баллон. В результате трагедии есть погибшие, сообщил в соцсетях глава администрации Бухар-Жырауского района Аблай Султангали.

Чиновник уточнил, что хлопок привёл к обрушению части перекрытий. Под завалами оказались некоторые жильцы, вызволять которых пришлось спасателям. Большинству из них посчастливилось отделаться лишь травмами.

"К сожалению, погибло два человека. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте развёрнут оперативный штаб .Жителям пострадавшего дома была предоставлена помощь в размещении", — написал Султангали, добавив, что ситуацию взял на контроль аким (мэр) области.