К застрявшему во льдах Охотского моря танкеру прибыло спасательное судно

К зажатому в дрейфующих льдах Охотского моря танкеру "Остров Сахалин" прибыло спасательное судно "Берингов пролив". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марка Корженко.

Помощи танкер попросил, так как сильно снизил скорость и рискует не успеть выполнить коммерческие обязательства, пояснили в компании-судовладельце "Наяда". Представитель уточнил, что лёд оказался толще, чем по прогнозу, также в море появились торосы, экипаж принял решение снизить скорость до 1,5 узла.

Сейчас танкер идёт порожним в Находку для получения груза нефтепродуктов, после чего отправится обратно в Петропавловск-Камчатский. На борту находится 19 человек экипажа, всё в порядке. Запаса продуктов и топлива на нём на два месяца.