Погрязли в извращениях: В Госдуме сравнили политику Запада с номером "вагинальной флейтистки"
Депутат Журавлёв: Запад стремительно деградирует, он погряз в извращениях
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал Лайфу шокировавший зрителей и судей на шоу талантов в Германии номер "вагинальной флейтистки", которая сыграла на инструменте с помощью гениталий. По его словам, произошедшее является символичным образом того, что сейчас происходит с европейской культурой.
"В очередной раз убеждаешься, что мы очень вовремя начали специальную военную операцию и таким образом ограничили себя от тлетворного влияния Запада. Германия, которая дала миру Баха, Бетховена, Мендельсона, сейчас способна только демонстрировать навыки игры на флейте органами, которые не совсем для этого предназначены", — заявил представитель Госдумы.
Журавлёв добавил, что европейскую политику можно сравнить с номером флейтистки, ведь её, как и музыкальный инструмент на шоу, "загоняют сейчас в то же место". Политика Запада утратила свою самостоятельность. При этом депутат ГД отметил, что он рад неспособности этих государств утянуть Россию за собой.
Напомним, выступление флейтистки состоялось в эфире обычно консервативного телеканала RTL. Сама участница шоу рассказала, что работает врачом, а игре на флейте обучалась с самого детства. В настоящее время она гастролирует по клубам для взрослых, где играет на инструменте своими гениталиями.
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