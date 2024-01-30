Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал Лайфу шокировавший зрителей и судей на шоу талантов в Германии номер "вагинальной флейтистки", которая сыграла на инструменте с помощью гениталий. По его словам, произошедшее является символичным образом того, что сейчас происходит с европейской культурой.

"В очередной раз убеждаешься, что мы очень вовремя начали специальную военную операцию и таким образом ограничили себя от тлетворного влияния Запада. Германия, которая дала миру Баха, Бетховена, Мендельсона, сейчас способна только демонстрировать навыки игры на флейте органами, которые не совсем для этого предназначены", — заявил представитель Госдумы.

Журавлёв добавил, что европейскую политику можно сравнить с номером флейтистки, ведь её, как и музыкальный инструмент на шоу, "загоняют сейчас в то же место". Политика Запада утратила свою самостоятельность. При этом депутат ГД отметил, что он рад неспособности этих государств утянуть Россию за собой.