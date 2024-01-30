Лайф узнал, куда целились украинские дроны, сбитые над Тулой и Калугой

Украинские беспилотники пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге. Оба были сбиты, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, один дрон заметили в районе семи часов утра, он летел в сторону аэродрома Клоково в Туле, но был сбит силами ПВО на подлёте. На аэродроме повреждений нет.

Второй украинский дрон пытался атаковать нефтебазу компании "Калуганефтепродукт" в Калуге, но его сбили из автомата. Обломки БПЛА упали на территорию предприятия, тоже ничего не повредив.