Психолог объяснила, зачем дарить токсичному коллеге... карандаш

Маленький незначительный подарок может стать уловкой, которая поможет выстроить отношения с токсичным человеком, если по долгу службы или каким-то личным обстоятельствам избежать общения с ним нельзя. Таким лайфхаком поделилась психолог Ольга Зродникова. По её словам, речь тут идёт не о попытке задобрить или как-то умаслить агрессора. Чтобы такого контекста не возникало, презент действительно должен быть пустяковым. Идеально подойдет... карандаш!

"Не принять его он не сможет: это ведь всего лишь карандаш. А приняв от вас подарок, он вступает с вами в своего рода отношения, в которых нет места злобе и негативу", — поясняет собеседница "Газеты.Ru".

Но если вы столкнулись с такой "ядовитой" персоной, что ни о каких подарках и речи быть не может, психолог советует проделать "ритуал" дарения мысленно, но представить всё подробно, во всех деталях. Так вы мысленно встанете на ступеньку выше, теперь вы — великодушный даритель, а ваш визави всего лишь тщетно пытается дотянуться до вашего уровня, излучая злость и негатив.

"Ваша ответственность — принимать или не принимать это на свой счёт (и от этого уже обижаться, грустить, страдать). Каждый человек может отдать только то, что у него в избытке. У кого-то это злость, ярость. И вы абсолютно уверенно можете не принимать его: это ваш выбор", — заключила психолог.