Лавров заявил о срыве западного проекта "Украина" Лавров: Запад не может остановить помощь Киеву из-за соображений престижа 30 января, 09:16 Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry

Запад прекрасно понимает, что его украинский проект срывается, однако продолжает помогать Киеву, боясь потерять свой мировой авторитет и лишиться экономической выгоды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причём они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но тем не менее остановиться не могут", — пояснил он на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

Дипломат подчеркнул, что западные союзники киевского режима поставили на карту свой престиж и экономическую выгоду, поэтому не желают проиграть и будут до последнего держаться за конфликт на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на сегодняшний день отношений между Россией и США почти нет. По его словам, исключение сделано для обсуждения условий функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в нашей стране.

Авторы Татьяна Миссуми