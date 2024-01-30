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Лавров заявил о срыве западного проекта "Украина"

Лавров: Запад не может остановить помощь Киеву из-за соображений престижа

30 января, 09:16
Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry

Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry

Запад прекрасно понимает, что его украинский проект срывается, однако продолжает помогать Киеву, боясь потерять свой мировой авторитет и лишиться экономической выгоды. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Причём они уже понимают, что "срыв" уже начался. Но тем не менее остановиться не могут", — пояснил он на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

Дипломат подчеркнул, что западные союзники киевского режима поставили на карту свой престиж и экономическую выгоду, поэтому не желают проиграть и будут до последнего держаться за конфликт на Украине.

Лавров заметил зарождение враждебного блока для новой войны
Лавров заметил зарождение враждебного блока для новой войны

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на сегодняшний день отношений между Россией и США почти нет. По его словам, исключение сделано для обсуждения условий функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в нашей стране.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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