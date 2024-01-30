В Москве ребёнок умер через 10 дней после операции по удалению аппендицита

В Москве трёхлетний ребёнок умер через 10 дней после проведённой операции по удалению аппендицита. Сейчас экспертная группа изучает все детали лечения, которое оказывали малышу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, 21 декабря прошлого года у мальчика заболел живот и ребёнка госпитализировали в ДГКБ № 9 имени Сперанского. Ему успешно удалили аппендицит, однако 8 января малышу вновь стало плохо. Как рассказала мама мальчика, в больнице ему сделали укол с сильным седативным веществом и обезболивающим, чтобы ребёнок мог уснуть. Вот только ему это не помогло: сын часто просил воды, а после выпитого его рвало.

Через день мальчику назначили новую операцию, однако в назначенное время она так и не началась. У ребёнка начали холодеть конечности, а из носа шла коричневая жидкость. При этом врач не стала реагировать на происходящее, решив, что это сопли. Позже малыш скончался в реанимации.

Мама умершего мальчика утверждает, что врачи не обращали внимание на жалобы ребёнка, а также не следили за балансом выпитой жидкости и усвоенной в организме. В больнице, кстати, удалили из картотеки все материалы о ходе лечения погибшего, теперь родители пытаются самостоятельно собрать необходимые документы. Как сообщили SHOT в столичном Депздраве, несколько дней в больнице работала экспертная группа и пыталась выяснить все детали лечения. В настоящее время расследование продолжается.