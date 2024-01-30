Французы распекли Макрона, который укатил в турне, пока в стране бастуют фермеры

Похоже, ничто не способно изменить планы президента Франции Эмманюэля Макрона касательно его зарубежных поездок. Разгорающийся в стране кризис также не стал для него помехой. Политик поручил недавно назначенному 34-летнему премьеру Габриэлю Атталю самому разобраться с проблемами, настигшими страну, а сам укатил в турне, отмечает французское издание Monde.

Двухдневный визит Макрона в Индию стартовал 25 января. Там французский политик отказался давать комментарии на тему проблем во Франции, где свою забастовку начали фермеры, недовольные политикой правительства. Сейчас они тракторами и комбайнами блокируют автотрассы вокруг Парижа и занимают стратегические точки на восьми главных магистралях, ведущих в столицу.

"Огромный разрыв на государственной верхушке. Для Габриэля Атталя — тракторные баррикады и львиное логово Национального собрания [Нижней палаты Парламента], а для Эммануэля и Брижит Макрон — тосты в компании короля [Швеции] Карла XVI Густава и королевы Сильвии", — комментирует ситуацию газета Libération.

Тем не менее журналисты надеются, что Макрон попытается найти связь между своими международными визитами и тем, что беспокоит жителей Франции. Говорят, что президент не намерен соглашаться с подписанием торгового соглашения со странами Меркосур во время будущей встречи ЕС с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что французский лидер расскажет, что фермеры в его стране опасаются нечестной конкуренции из-за открытия доступа к европейскому рынку для украинцев.