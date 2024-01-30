Жители Волгоградской области подняли переполох из-за "разъедающей кожу" зелёной воды из-под крана

В Котово Волгоградской области из кранов потекла вода кислотно-зелёного цвета. По утверждению местных она опасна, поскольку якобы может "разъедать кожу". Однако ранее чиновники успокаивали горожан, говоря, что не стоит пугаться необычного цвета. Жители города опубликовали фото и видео этой странной жидкости с ироничными комментариями в телеграм-канале "Общественный контроль города Котово".

Под Волгоградом в домах пошла вода кислотного цвета. Видео © t.me / Волгоград №1

"По информации тепловой компании, несмотря на мутно-желтоватый цвет, вода является питьевой и не угрожает здоровью населения", — заверил портал ЖКХ Котово и Котовского района.

Вероятно, вода приобрела такой пугающий оттенок из-за ещё одной аварии на водопроводе, которая произошла вчера. Хотя власти сообщили об устранении в тот же день, вода вернулась не во все дома, а если и вернулась, то жуткого цвета.