Жители Волгоградской области подняли переполох из-за "разъедающей кожу" зелёной воды из-под крана
В Котово Волгоградской области из-под крана пошла кислотно-зелёная вода
Под Волгоградом в домах пошла вода кислотного цвета. Обложка © t.me / Волгоград №1
В Котово Волгоградской области из кранов потекла вода кислотно-зелёного цвета. По утверждению местных она опасна, поскольку якобы может "разъедать кожу". Однако ранее чиновники успокаивали горожан, говоря, что не стоит пугаться необычного цвета. Жители города опубликовали фото и видео этой странной жидкости с ироничными комментариями в телеграм-канале "Общественный контроль города Котово".
Под Волгоградом в домах пошла вода кислотного цвета. Видео © t.me / Волгоград №1
"По информации тепловой компании, несмотря на мутно-желтоватый цвет, вода является питьевой и не угрожает здоровью населения", — заверил портал ЖКХ Котово и Котовского района.
Вероятно, вода приобрела такой пугающий оттенок из-за ещё одной аварии на водопроводе, которая произошла вчера. Хотя власти сообщили об устранении в тот же день, вода вернулась не во все дома, а если и вернулась, то жуткого цвета.
А ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске объявили режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных аварий на теплосетях. Об этом рассказал губернатор области Андрей Травников. Он отметил, что новые прорывы препятствуют восстановлению подачи тепла в дома в Ленинском районе города, что и стало основанием для введения режима ЧС,