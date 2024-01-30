В России могут увеличить срок лишения свободы за диверсии до 20 лет

Партия "Справедливая Россия – За правду" внесла в Государственную думу законопроект, согласно которому будет ужесточена ответственность за совершение диверсий, нарушение инфраструктуры на транспорте и нарушение самого транспорта. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

"Мы абсолютно убеждены, что нужно <…> ужесточать наказание и 276-ю статью — от 10 до 20 лет, а если это уже диверсия — от 12 до 20 лет", — отметил Миронов в ходе выступления перед представителями СМИ.

В настоящее время по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) виновному грозит до одного года лишения свободы, тогда как за диверсию по ст. 281 УК РФ — до шести лет. Как считает глава СРЗП, ужесточить наказания особенно важно в условиях специальной военной операции.