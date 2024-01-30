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30 января, 10:16

В России могут увеличить срок лишения свободы за диверсии до 20 лет

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за совершение диверсии

Партия "Справедливая Россия – За правду" внесла в Государственную думу законопроект, согласно которому будет ужесточена ответственность за совершение диверсий, нарушение инфраструктуры на транспорте и нарушение самого транспорта. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

"Мы абсолютно убеждены, что нужно <…> ужесточать наказание и 276-ю статью — от 10 до 20 лет, а если это уже диверсия — от 12 до 20 лет", — отметил Миронов в ходе выступления перед представителями СМИ.

В настоящее время по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) виновному грозит до одного года лишения свободы, тогда как за диверсию по ст. 281 УК РФ — до шести лет. Как считает глава СРЗП, ужесточить наказания особенно важно в условиях специальной военной операции.

В Волгоградской области задержали двух диверсантов, выполнявших задания СБУ за биткоины
В Волгоградской области задержали двух диверсантов, выполнявших задания СБУ за биткоины

Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала рецидивиста, который пытался совершить диверсию на объекте Минобороны РФ. Оказалось, что россиянин успел выполнить два задания, полученные из Киева. В ЦОС отметили, что мужчина был завербован посредством соцсетей.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Ян Поланин
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