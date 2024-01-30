Россиянам объяснили, чем "заедать" тридемию, чтобы не болеть или быстрее выздоравливать Технолог Румянцева: Блюда из лосося помогут уменьшить симптомы простуды 30 января, 10:38 Обложка © Shutterstock

Морозы, чередующиеся с потеплением, бушующие вирусы и сезон простуд привели к тому, что эксперты называют тройной эпидемией, или тридемией. Этой зимой россияне болели одновременно и ковидом, и гриппом, и ОРВИ. Все "прелести" тридемии многие стараются перенести на ногах, что ещё больше усложняет ситуацию — зараза распространяется быстрее. Как помочь себе не заболеть или быстрее прийти в норму, Лайфу рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева. Да, в процессе выздоровления поможет еда.

Всегда есть способ себе помочь, обезопасив себя от проблем со здоровьем, или хотя бы быстрее вылечить недуг, если вы уже его зацепили. Один из лёгких способов — изменить рацион так, чтобы он питал вас изнутри, а не только закрывал потребности. Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ. Людмила Румянцева Пищевой технолог "Много лосося"

Авокадо. Это настоящий "страж" здоровья в холодную вирусную зиму, он является отличным источником витаминов C, E, K и B6, а также рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, магния, калия и антиоксидантов, таких как лютеин и бета-каротин. При этом авокадо содержит 22% дневной нормы витамина С: мощного антиоксиданта, укрепляющего иммунную систему. Другие продукты, богатые витамином С, — шпинат, капуста, сладкий перец, брюссельская капуста, клубника и папайя.

Лосось. Эта рыба богата цинком — питательным веществом, которое, как было доказано, помогает уменьшить симптомы простуды. Цинк необходим для производства новых иммунных клеток.

Имбирь. Ещё один борец с эпидемиями — имбирь. Гингерол — биоактивное соединение, содержащееся в сыром имбире, — повышает иммунитет благодаря своим антимикробным и противогрибковым свойствам. Имбирь также содержит антиоксиданты и противовоспалительные свойства. Сочетание этих свойств имеет множество преимуществ: они облегчают кашель, снижают температуру, борются с инфекциями, снимают головные боли и другие симптомы, связанные с простудой и гриппом.

Ранее Лайф писал, что, хотя "народные" продукты и содержат много витаминов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет, полностью вылечить вашу простуду они не смогут. Однако их вполне можно применять в комплексной профилактике.

Авторы Андрей Горяничев