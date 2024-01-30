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Россиянам объяснили, чем "заедать" тридемию, чтобы не болеть или быстрее выздоравливать

Технолог Румянцева: Блюда из лосося помогут уменьшить симптомы простуды

30 января, 10:38
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Морозы, чередующиеся с потеплением, бушующие вирусы и сезон простуд привели к тому, что эксперты называют тройной эпидемией, или тридемией. Этой зимой россияне болели одновременно и ковидом, и гриппом, и ОРВИ. Все "прелести" тридемии многие стараются перенести на ногах, что ещё больше усложняет ситуацию — зараза распространяется быстрее. Как помочь себе не заболеть или быстрее прийти в норму, Лайфу рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева. Да, в процессе выздоровления поможет еда.

Всегда есть способ себе помочь, обезопасив себя от проблем со здоровьем, или хотя бы быстрее вылечить недуг, если вы уже его зацепили. Один из лёгких способов — изменить рацион так, чтобы он питал вас изнутри, а не только закрывал потребности. Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ.

Людмила Румянцева

Пищевой технолог "Много лосося"

Всегда есть способ себе помочь, обезопасив себя от проблем со здоровьем, или хотя бы быстрее вылечить недуг, если вы уже его зацепили. Один из лёгких способов — изменить рацион так, чтобы он питал вас изнутри, а не только закрывал потребности. Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ.
Всегда есть способ себе помочь, обезопасив себя от проблем со здоровьем, или хотя бы быстрее вылечить недуг, если вы уже его зацепили. Один из лёгких способов — изменить рацион так, чтобы он питал вас изнутри, а не только закрывал потребности. Выбирайте продукты, которые дают вашему иммунитету защиту, а организму — необходимую в этот сезон поддержку в виде питательных веществ.
Врач назвала тройку продуктов, встающих на защиту иммунитета зимой
Врач назвала тройку продуктов, встающих на защиту иммунитета зимой

Авокадо. Это настоящий "страж" здоровья в холодную вирусную зиму, он является отличным источником витаминов C, E, K и B6, а также рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, магния, калия и антиоксидантов, таких как лютеин и бета-каротин. При этом авокадо содержит 22% дневной нормы витамина С: мощного антиоксиданта, укрепляющего иммунную систему. Другие продукты, богатые витамином С, — шпинат, капуста, сладкий перец, брюссельская капуста, клубника и папайя.

Лосось. Эта рыба богата цинком — питательным веществом, которое, как было доказано, помогает уменьшить симптомы простуды. Цинк необходим для производства новых иммунных клеток.

Имбирь. Ещё один борец с эпидемиями — имбирь. Гингерол — биоактивное соединение, содержащееся в сыром имбире, — повышает иммунитет благодаря своим антимикробным и противогрибковым свойствам. Имбирь также содержит антиоксиданты и противовоспалительные свойства. Сочетание этих свойств имеет множество преимуществ: они облегчают кашель, снижают температуру, борются с инфекциями, снимают головные боли и другие симптомы, связанные с простудой и гриппом.

Названы волшебные свойства имбиря, спасающего больных и худеющих
Названы волшебные свойства имбиря, спасающего больных и худеющих

Ранее Лайф писал, что, хотя "народные" продукты и содержат много витаминов и фитонцидов, которые укрепляют иммунитет, полностью вылечить вашу простуду они не смогут. Однако их вполне можно применять в комплексной профилактике.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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