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30 января, 11:38

Рукопожатие бойцов ВС России и ВСУ попало на камеру

В Сети появилось видео, как российский военный пожал руку пленному солдату ВСУ

В соцсетях появилось видео, на котором солдат Вооружённых сил России пожимает руку украинскому бойцу. Согласно опубликованным кадрам, российские военные окружили окоп, в котором находились противники, в результате чего взяли их в плен.

Бойцы ВС РФ и ВСУ пожимают руки. Видео © T.me / "Злой журналист"

На видео можно заметить, что российские солдаты обходятся с бойцами ВСУ довольно деликатно. В СМИ предполагают, что пленившие украинцев военнослужащие входят в подразделение спецназа, так как имеют при себе снайперские винтовки.

Украинка и россиянка пожали руки после матча на юниорском Australian Open
Украинка и россиянка пожали руки после матча на юниорском Australian Open

А ранее Лайф рассказывал о пленном штурмовике ВСУ, который признался, что сильно украинские военные мечтали о спасении бойцами ВС РФ. До этого находившимся на позициях солдатам пришлось 30 часов ползать на коленях. Командование оставило их на передовой без огневой поддержки, еды и воды.

Обложка ©

T.me / "Злой журналист"

Ян Поланин
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