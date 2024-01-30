Рукопожатие бойцов ВС России и ВСУ попало на камеру

В соцсетях появилось видео, на котором солдат Вооружённых сил России пожимает руку украинскому бойцу. Согласно опубликованным кадрам, российские военные окружили окоп, в котором находились противники, в результате чего взяли их в плен.

Бойцы ВС РФ и ВСУ пожимают руки. Видео © T.me / "Злой журналист"

На видео можно заметить, что российские солдаты обходятся с бойцами ВСУ довольно деликатно. В СМИ предполагают, что пленившие украинцев военнослужащие входят в подразделение спецназа, так как имеют при себе снайперские винтовки.