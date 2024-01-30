В Москве создан общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ 30 января, 10:47 В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В Москве принято решение о создании общественного штаба по наблюдению за президентскими выборами РФ, главой назначен Вадим Ковалёв. Об этом сказано на заседании столичной Общественной палаты.

"На должность руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве и корпуса наблюдателей общественной палаты города Москвы предлагается кандидатура Ковалёва Вадима Юрьевича", — поделился её председатель Константин Ремчуков.

Заместителями Ковалёва будут Илья Массух и Александр Асафов. В созданном штабе организуют группу разбора, мобильного реагирования, видео-центра, контакт-центра и корпус наблюдателей.

Напомним, 15–17 марта этого года в России пройдут президентские выборы. Накануне ЦИК РФ зарегистрировала действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты в статусе самовыдвиженца. Помимо него, за должность поборются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

Авторы Татьяна Миссуми