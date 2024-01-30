Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал объединиться вокруг Путина

На бывшем заводе Nissan в Петербурге начали выпуск авто с "будоражащим" названием

"Зов души": Самый молодой депутат Ярославской облдумы уходит добровольцем на СВО

Медведев заявил о планах разместить новое оружие на Курилах

Музыканты "Би-2" с гражданством РФ отказались от помощи российского консула

В Кремле подчеркнули, что для России фигуристы навсегда останутся олимпийскими чемпионами

Глава СК поручил завести дело на вандала, который дважды осквернил памятник детям-блокадникам

"Сборище недоумков!": Миронов призвал к выходу из МОК после решения по Валиевой

Во внешнем виде Зеленского узрели крик об отчаянии

Лавров заявил о срыве западного проекта "Украина"

В Москве создан общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ

30 января, 10:47
В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В Москве принято решение о создании общественного штаба по наблюдению за президентскими выборами РФ, главой назначен Вадим Ковалёв. Об этом сказано на заседании столичной Общественной палаты.

"На должность руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве и корпуса наблюдателей общественной палаты города Москвы предлагается кандидатура Ковалёва Вадима Юрьевича", поделился её председатель Константин Ремчуков.

Заместителями Ковалёва будут Илья Массух и Александр Асафов. В созданном штабе организуют группу разбора, мобильного реагирования, видео-центра, контакт-центра и корпус наблюдателей.

ЦИК РФ представила слоган выборов-2024: "Вместе мы сила — голосуем за Россию!"
ЦИК РФ представила слоган выборов-2024: "Вместе мы сила — голосуем за Россию!"

Напомним, 15–17 марта этого года в России пройдут президентские выборы. Накануне ЦИК РФ зарегистрировала действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты в статусе самовыдвиженца. Помимо него, за должность поборются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!