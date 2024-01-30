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Выброшенное с Солнца облако плазмы может "удариться" о Землю и породить магнитную бурю

Учёный Эйсмонт заявил, что вспышка на Солнце может "промахнуться" мимо Земли

30 января, 11:28
Вспышка на Солнце. Обложка © Shutterstock

Вспышка на Солнце. Обложка © Shutterstock

Выброс солнечной плазмы достигнет Земли только через три дня, а может и вовсе пройти мимо, поэтому спрогнозировать сейчас магнитные бури трудно. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

"Выброс может промахнуться мимо Земли. К сожалению, точно это определить до сих пор невозможно: не совсем чётко можно понять, куда выбросилась плазма. Поэтому может повезти", — поделился он.

Если всё же облако плазмы через трое суток доберётся до нашей планеты, то столкнётся с магнитосферой. О мощности магнитных бурь будут свидетельствовать потоки протонов. Чем их больше, тем сильнее буря, отметил специалист. При этом на Земле могут фиксироваться сбои в работе радиосвязи или электросети. Кроме того, высок риск инсультов и инфарктов, предупредил Эйсмонт.

Взрывное Солнце: Почему в 2024 году ожидают сплошные магнитные бури
Взрывное Солнце: Почему в 2024 году ожидают сплошные магнитные бури

Накануне сообщалось, что на Солнце зафиксирована мощная вспышка высокого класса М, которая продолжалась около часа. Учёные предупредили о возможных магнитных бурях и радиопомехах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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