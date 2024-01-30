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30 января, 12:46

Известного драматурга Гельмана в Москве сбил злостный нарушитель ПДД

Водитель, сбивший драматурга Гельмана в Москве, за год 34 раза нарушил ПДД

Александр Гельман. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Александр Гельман. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

У водителя BMW, который сбил известного драматурга и сценариста Александра Гельмана в Москве, за год накопилось 34 эпизода нарушений ПДД. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки и другие", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, машина сбила 90-летнего Александра Гельмана вечером 29 января в Богословском переулке. Сценарист переходил дорогу по пешеходному переходу по пути домой от Московского драматического театра имени Пушкина, когда внезапно из-за поворота выехал чёрный автомобиль BMW. В травмпункте выяснилось, что у драматурга переломы пальцев правой ноги и голени левой.

Александра Вишнякова
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