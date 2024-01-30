Известного драматурга Гельмана в Москве сбил злостный нарушитель ПДД
Водитель, сбивший драматурга Гельмана в Москве, за год 34 раза нарушил ПДД
Александр Гельман. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
У водителя BMW, который сбил известного драматурга и сценариста Александра Гельмана в Москве, за год накопилось 34 эпизода нарушений ПДД. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
"По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки и другие", — рассказали в ведомстве.
Напомним, машина сбила 90-летнего Александра Гельмана вечером 29 января в Богословском переулке. Сценарист переходил дорогу по пешеходному переходу по пути домой от Московского драматического театра имени Пушкина, когда внезапно из-за поворота выехал чёрный автомобиль BMW. В травмпункте выяснилось, что у драматурга переломы пальцев правой ноги и голени левой.