Известного драматурга Гельмана в Москве сбил злостный нарушитель ПДД

У водителя BMW, который сбил известного драматурга и сценариста Александра Гельмана в Москве, за год накопилось 34 эпизода нарушений ПДД. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки и другие", — рассказали в ведомстве.